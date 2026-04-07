Jeep Wrangler dan Gladiator 2026 Warna Ungu, Terbatas!

Jeep Wrangler warna Reign. Foto: jeep

jpnn.com, JAKARTA - Jeep Indonesia baru saja meluncurkan model anyar dari SUV ikonik mereka: Jeep Wrangler dan Jeep Gladiator.

Pada model terbaru itu, pembaruan difokuskan pada keseimbangan antara fungsi dan tampilan.

Sejumlah ubahan mencolok tampak pada kap mesin dengan desain dual vented hood.

Selain memberi kesan lebih agresif, konfigurasi ventilasi baru juga meningkatkan performa pendinginan saat kendaraan dipaksa bekerja di medan berat.

Di sisi lain, sistem pintu kini dirancang lebih praktis dengan mekanisme pin lock serta fitur easy-to-remove door.

Tak kalah menarik, Jeep menghadirkan warna baru bernama “Reign”. Balutan ungu ini tampil berani dan berbeda.

Selain itu, warna tersebut hanya tersedia dalam periode terbatas, artinya ini sangat eksklusif.

"Melalui kehadiran Wrangler Model Year 2026, kami ingin menghadirkan sesuatu yang lebih relevan dan eksklusif bagi konsumen Jeep di Indonesia," ujar Chief Operating Officer Jeep Indonesia, Ario Soerjo dalam keterangannya, Selasa.

