Jeep Wrangler JL-2A Edisi Khusus: Jejak Militer Kembali Menggema

jpnn.com - Pada Juli 1945, pabrik Willys-Overland di Toledo, Ohio, melahirkan sebuah legenda sipil pertama dari rahim medan perang: Willys CJ-2A.

Lebih dari delapan dekade berlalu, ketangguhan itu tidak pernah benar-benar pensiun.

Jeep meluncurkan Wrangler JL-2A MY2027. Kehadirannya bukan sekadar menambah lini produk baru, melainkan menjadi rilisan ke-11 dari seri terbatas Twelve 4 Twelve.

Model menjadi sebuah penghormatan emosional untuk merayakan warisan panjang sang pelopor jip dunia.

"CJ-2A orisinal mewakili babak penting saat kendaraan Jeep menemukan tujuan barunya di tengah masyarakat," ujar CEO Merek Jeep Branden Coté dalam keterangannya, Senin (13/9).

"Delapan dekade kemudian, Wrangler JL-2A membawa cerita itu kembali utuh, membungkus siluet ikonik berumur 85 tahun dengan detail desain yang tak tertandingi."

Mengambil basis dari platform Wrangler Rubicon yang terkenal tangguh, edisi khusus ini memadukan kemampuan jelajah ekstrem berkualifikasi Trail Rated dengan estetika retro yang memikat.

Nuansa nostalgia langsung memancar dari luar. Jeep menghadirkan kembali warna khas Gobi untuk varian dua pintu