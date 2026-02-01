menu
Jeff Withey Bawa Pelita Jaya Memenangi Duel Klasik Lawan Satria Muda
Pebasket Pelita Jaya Jeff Withey saat berlaga pada ajang IBL 2026 pekan keempat melawan Satria Muda di Bandung Arena, Minggu (1/2). Foto: IBL Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Tim basket Pelita Jaya terus melanjutkan tren positif di IBL 2026 seusai meraih kemenangan melawan Satria Muda Bandung.

Bertandang ke Bandung Arena, Minggu (1/2), skuad asuhan David Singleton itu menang dengan skor 65-59.

Pada laga ini bintang kemenangan Pelita Jaya yakni Jeff Withey seusai mengemas 14 poin dan 13 rebound.

Dari barisan pemain lokal Andakara Prastawa Dhyaksa juga tampil solid setelah double-double dengan 13 poin dan 11 rebound.

Agassi Goantara menambahkan di belakang Prastawa dengan 12 angka.

Adapun Darious Moten melengkapi perolehan poin Pelita Jaya dengan mengemas dengan raihan 11 angka.

Pada laga ini sejatinya Pelita Jaya bermain dengan tempo lambat pada first half seusai hanya unggul tipis 26-23.

Setelah jeda konsistensi pemilik empat gelar juara itu juga masih di bawah standar seusai sempat tertinggal 41-45.

