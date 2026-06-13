Jeff Withey & Perrin Buford Jadi Aktor Protagonis Pelita Jaya Kembali Berlaga di Final IBL 2026

jpnn.com, JAKARTA - Tim basket Pelita Jaya kembali tembus final IBL 2026 seusai mengalahkan Dewa United Banten.

Bertandang ke Dewa United Arena, Sabtu (13/6), skuad asuhan David Singleton itu menang dengan skor 94-78.

Hasil ini membuat tim berakronim PJ itu menang dengan skor 3-1 dalam sistem best of five series.

Baca Juga: Troy Gillenwater Bawa Dewa United Banten Curi Kemenangan dari Pelita Jaya

Tercatat Andakara Prastawa dan kolega sebelumnya mengoleksi kemenangan di dua laga dengan skor 93-79, dan 84-83.

Pada laga ini Jeff Withey tampil solid untuk Pelita Jaya seusai mencetak double-double 25 poin dan 17 rebound.

Tidak mau ketinggalan Perrin Buford juga ikut menyumbang 24 poin, serta 15 asisst.

Adapun pemain lainnya yakni Darious Motten serta Agassi Goantara berkontribusi masing-masing dengan 17 angka dan 11 poin.

Hasil di laga semifinal membuat Pelita Jaya revans lawan Dewa United Banten di final IBL 2025.