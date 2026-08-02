Jefferson Silva Bongkar Modal Besar Persebaya Menjelang Jumpa Arema FC

jpnn.com - Persebaya Surabaya menyambut laga kontra Arema FC di semifinal Piala Presiden 2026 dengan modal meyakinkan.

Green Force menyelesaikan laga Grup B dengan raihan sempurna sembilan poin.

Bek kiri Persebaya Jefferson Silva menilai kualitas permainan tim terus bertumbuh seiring makin matangnya pemahaman para pemain terhadap konsep yang diterapkan tim pelatih.

"Saya melihat tim terus berkembang dari pertandingan ke pertandingan. Kami mulai menjalankan apa yang diinginkan pelatih dan staf pelatih."

"Ketika semua pemain mampu menjalankan instruksi dengan baik, kami bisa menciptakan lebih banyak peluang dan meningkatkan kualitas permainan tim," ujarnya.

Persebaya Menutup Fase Grup dengan Sempurna

Persebaya menutup perjalanan di Grup B dengan kemenangan 2-1 atas Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (1/8/2026).

Hasil tersebut memastikan Bajol Ijo melaju ke empat besar Piala Presiden 2026 dengan status juara grup.

Sebelum menaklukkan wakil Thailand tersebut, Persebaya lebih dahulu mengatasi perlawanan Persija Jakarta dan PSMS Medan. Catatan itu menjadi modal berharga menjelang memasuki jumpa Arema FC.