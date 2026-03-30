Jefri Caliak Mudik Pakai Becak, Kapal Api Beri Hadiah Istimewa

Jefri dan keluarganya di depan becak dengan hiasan bungkus Kapal Api. Foto dokumentasi Kapal Api

jpnn.com, JAKARTA - Perjalanan mudik tidak biasa dari Sumatera Barat mendadak viral dan mencuri perhatian publik.

Jefri Caliak, seorang pemudik asal Padang, nekat menempuh perjalanan lintas provinsi menuju Bogor menggunakan kendaraan yang sangat unik, sebuah becak yang dihias menyerupai Rumah Gadang.

Bukan sekadar hiasan, Jefri merakit replika rumah adat tersebut menggunakan bungkus kopi Kapal Api.

Dengan modal semangat dan keteguhan hati, dia memboyong keluarganya membelah aspal Sumatra hingga Jawa di tengah segala keterbatasan.

"Kami semata-mata ingin berlebaran di kampung bersama keluarga," kata Jefri, Senin (30/3).

Perjalanan panjang itu dilewati Jefri dengan penuh tantangan.

Tanpa fasilitas mewah, Dia dan keluarganya harus beristirahat dari satu masjid ke masjid lainnya untuk memulihkan tenaga sebelum melanjutkan perjalanan. 

Meski harus berjuang keras, semangatnya tak pernah surut dan justru menjadi inspirasi tentang arti ketekunan dalam mengejar harapan pulang ke kampung halaman.

