Jefri Nichol Digosipkan Putus dari Ameera Khan, Apa Sebabnya?

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Jefri Nichol digosipkan putus hubungan asmara dari kekasihnya, Ameera Khan.

Gosip tersebut beredar setelah keduanya saling berhenti mengikuti atau unfollow di Instagram.

Jefri Nichol dan Ameera Khan belakangan juga jarang membagikan momen kebersamaan di media sosial.

Hal tersebut menguatkan dugaan netizen bahwa Jefri Nichol dan Ameera Khan telah mengakhiri hubungan.

Akan tetapi, kedua selebritas itu sampai sekarang belum buka suara terkait rumor yang beredar.

Jefri Nichol maupun Ameera Khan belum bisa dihubungi untuk dimintai keterangan.

Gosip kandasnya jalinan cinta aktor berusia 26 tahun itu tengah menjadi perbincangan penggemar di media sosial.

Sebab, Jefri Nichol pernah mengaku sangat bucin alias budak cinta terhadap Ameera Khan.