Jefri Nichol hingga Deretan Musisi Ramaikan POP 10th Anniversary
jpnn.com, JAKARTA - Aktor Jefri Nichol bersama sejumlah musisi dan disk jockey (DJ) memeriahkan perayaan 10 tahun ESSE POP di ZOO, SCBD, Jakarta, pada 9 Oktober 2026.
Acara bertema A Journey to The Future tersebut memadukan musik, budaya populer, dan gaya hidup urban.
Mengusung semangat Love Yourself, acara ini menghadirkan sejumlah instalasi interaktif, seperti hologram photo booth, interactive wall, dan experience corner.
Head of Brand KT&G Indonesia Mr. Lee Kihwan, mengatakan perayaan satu dekade menjadi momentum untuk mengenang perjalanan sekaligus menyambut babak baru ESSE POP.
“Melalui Journey to the Future ini, kami ingin membawa semangat Love Yourself ke dalam sebuah pengalaman yang dekat dengan musik, pop culture, dan gaya hidup urban yang penuh energi positif,” ujar Lee Kihwan, dalam keterangannya, Selasa (13/10).
Dalam perayaan tersebut, Jefri Nichol sebagai duta, turut menjadi sorotan dengan mengambil alih bar selama satu malam.
Dia menyajikan sejumlah minuman khusus bagi para tamu undangan, termasuk Double POP, Punch POP, dan Berry POP dengan perpaduan beragam cita rasa buah.
Sementara itu, penampilan musik diisi oleh Naj & Nabdels dari Bebop Collective, Pon Your Tone, Peaches & Cream, serta Poppin Class. Deretan penampil tersebut menghadirkan variasi musik yang melengkapi suasana perayaan.
Jefri Nichol bersama sejumlah musisi dan DJ meramaikan panggung POP 10th Anniversary di SCBD, Jakarta.
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