JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Jejak Gagal Erick Thohir Bersama Pelatih Belanda: Dari Inter Milan ke Timnas Indonesia

Jejak Gagal Erick Thohir Bersama Pelatih Belanda: Dari Inter Milan ke Timnas Indonesia

Jejak Gagal Erick Thohir Bersama Pelatih Belanda: Dari Inter Milan ke Timnas Indonesia
Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Mimpi besar Timnas Indonesia untuk mencatat sejarah di Piala Dunia 2026 buyar.

Di bawah arahan Patrick Kluivert, perjalanan Garuda yang sempat terbang tinggi mendadak kehilangan arah.

Dua kekalahan beruntun dari Arab Saudi (2-3) dan Irak (0-1) memastikan langkah Indonesia terhenti di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Padahal, dua tahun sebelumnya, semangat itu begitu membara.

Publik optimistis seusai pelatih Timnas Indonesia sebelumnya, yakni Shin Tae Yong membawa Skuad Garuda menembus babak ketiga, pencapaian yang belum pernah terjadi dalam sejarah sepak bola nasional.

Shin Tae Yong Didepak

Namun, semuanya berubah ketika keputusan mengejutkan diambil PSSI pada awal 2025, yaitu Shin Tae Yong didepak dari kursi pelatih.

Bagi Ketua Umum PSSI Erick Thohir, momen itu seolah menjadi pengulangan masa lalu.

Saat masih memimpin Inter Milan pada 2016, Erick juga pernah mengambil langkah serupa, memecat pelatih berpengalaman Roberto Mancini dan menunjuk Frank de Boer, sosok asal Belanda yang datang membawa janji, tetapi pulang meninggalkan kecewa.

Erick Thohir kembali alami deja vu. Dari Inter Milan hingga Timnas Indonesia, keputusan memilih pelatih Belanda berujung kegagalan.

