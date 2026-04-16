Jejak Juara vs Ambisi Perdana, Semifinal Liga Champions Sarat Drama
jpnn.com - Peta semifinal Liga Champions musim ini menghadirkan cerita kontras.
Empat tim yang tersisa terbagi dalam dua jalur berbeda, yakni mereka yang sudah merasakan gelar juara dan yang masih memburu trofi perdana.
Pertemuan antara Paris Saint-Germain dan Bayern Munchen menjadi sorotan utama. Kedua pernah menyandang status juara.
PSG baru saja meraih trofi Si Kuping Besar pertamanya musim lalu. Keberhasilan itu membuat klub asal Prancis tersebut datang dengan status juara bertahan.
Langkah PSG ke semifinal Liga Champions musim ini pun terbilang meyakinkan setelah menyingkirkan Liverpool dengan agregat mencolok 4-0.
Di sisi lain, Bayern Munchen tetap menjadi salah satu kekuatan paling berpengalaman di kompetisi ini.
Klub asal Jerman itu telah mengoleksi enam gelar Liga Champions, menjadikannya tim dengan rekam jejak paling mentereng dibanding semifinalis lainnya.
Munchen juga melaju ke empat besar setelah menyingkirkan tim paling sukses di ajang ini, yakni Real Madrid yang telah memiliki 15 mahkota Liga Champions.
Semifinal Liga Champions menghadirkan cerita menarik. Ada duel raksasa dan pertarungan tim tanpa gelar. Siapa berjaya?
- Bayern Munchen vs Real Madrid 4-3: Arbeloa Salahkan Kartu Merah Camavinga?
- Bayern Munchen vs Real Madrid: Dejavu Pahit Kylian Mbappe
- Arsenal vs Sporting 0-0, The Gunners Melaju ke Semifinal Liga Champions
- Jadwal Semifinal Liga Champions: Arsenal Tantang Atletico, PSG Hadapi Munchen
- Link Live Streaming Arsenal vs Sporting CP, Semua Bisa Berbalik dalam Sekejap
- Link Live Streaming Bayern Munchen vs Real Madrid, Siapa Hancur di Allianz Arena?