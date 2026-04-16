Jejak Juara vs Ambisi Perdana, Semifinal Liga Champions Sarat Drama

jpnn.com - Peta semifinal Liga Champions musim ini menghadirkan cerita kontras.

Empat tim yang tersisa terbagi dalam dua jalur berbeda, yakni mereka yang sudah merasakan gelar juara dan yang masih memburu trofi perdana.

Pertemuan antara Paris Saint-Germain dan Bayern Munchen menjadi sorotan utama. Kedua pernah menyandang status juara.

PSG baru saja meraih trofi Si Kuping Besar pertamanya musim lalu. Keberhasilan itu membuat klub asal Prancis tersebut datang dengan status juara bertahan.

Langkah PSG ke semifinal Liga Champions musim ini pun terbilang meyakinkan setelah menyingkirkan Liverpool dengan agregat mencolok 4-0.

Di sisi lain, Bayern Munchen tetap menjadi salah satu kekuatan paling berpengalaman di kompetisi ini.

Klub asal Jerman itu telah mengoleksi enam gelar Liga Champions, menjadikannya tim dengan rekam jejak paling mentereng dibanding semifinalis lainnya.

Munchen juga melaju ke empat besar setelah menyingkirkan tim paling sukses di ajang ini, yakni Real Madrid yang telah memiliki 15 mahkota Liga Champions.