Jejak Karier Komjen Pol. Karyoto, Dari Penyidik Hingga Kabaharkam Polri
jpnn.com, JAKARTA - Komjen Pol. Karyoto menjadi salah satu Perwira Tinggi Polri yang dikenal memiliki rekam jejak panjang di bidang reserse dan penegakan hukum, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi.
Kariernya yang banyak dihabiskan dalam penanganan perkara-perkara strategis menjadikannya dikenal sebagai sosok yang mengedepankan profesionalisme, integritas, dan independensi dalam menjalankan tugas.
Sebelum dipercaya menjabat sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Karyoto menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya.
Di wilayah hukum terbesar di Indonesia tersebut, dia memimpin pengamanan berbagai agenda nasional, menjaga stabilitas keamanan Ibu Kota, serta mengawal penegakan hukum terhadap berbagai tindak pidana yang menjadi perhatian publik.
Nama Karyoto juga dikenal luas saat mengemban amanah sebagai Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Di lembaga antirasuah itu, dia memimpin proses penyidikan dan penindakan sejumlah perkara korupsi yang melibatkan pejabat negara, kepala daerah, hingga korporasi.
Pengalaman tersebut makin mengukuhkan reputasinya sebagai aparat penegak hukum yang bekerja berdasarkan alat bukti dan prinsip due process of law.
Sebelum bertugas di KPK, Karyoto meniti karier di lingkungan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
Komjen Pol. Karyoto menjadi salah satu Perwira Tinggi Polri yang dikenal memiliki rekam jejak panjang di bidang reserse dan penegakan hukum, khususnya...
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