Jejak Keberanian 20 Anak Muda di Grand Final Aice Got You! Season 2

jpnn.com, JAKARTA - Di bawah sorotan lampu panggung yang megah dan lanskap bangunan kolonial Taman Fatahillah, Jakarta, 20 anak muda unjuk talenta di Grand Final Aice Got You! Panggung Crispymu! Season 2.

Mereka bukan sekadar bersaing, melainkan merayakan keberanian untuk bermimpi dan mengekspresikan diri.

Dari Daerah Menuju Panggung Impian

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Perjalanan panjang ini bermula dari pencarian bakat di empat kota: Tangerang, Lampung, Solo, dan Malang.

Ribuan peserta mendaftar, membawa mimpi dan keunikan masing-masing.

Setelah menyaring potensi-potensi terbaik, 20 talenta terpilih diterbangkan ke ibu kota.

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Di Jakarta, mereka tidak langsung dilepas ke panggung. Para finalis dibekali coaching session intensif—mulai dari teknik vokal, dance, hingga penguasaan panggung (stage presence).

Bagi Aice Group, proses tumbuh inilah yang menjadi esensi utama. Ajang ini bukan cuma soal siapa yang membawa pulang piala, tetapi tentang membentuk kepercayaan diri anak muda Indonesia.