Jejak Kehadiran Aura Kasih di Acara Peluncuran Skincare Milik Ridwan Kamil Dibongkar
jpnn.com, JAKARTA - Pengguna media sosial kembali menyoroti dugaan kedekatan antara Ridwan Kamil dan Aura Kasih.
Perbincangan tersebut mencuat setelah beredarnya unggahan yang disebut-sebut sebagai bukti kehadiran Aura Kasih dalam acara peluncuran produk skincare milik Ridwan Kamil pada 2024 lalu.
Unggahan itu pertama kali ramai dibicarakan setelah dibagikan ulang oleh sebuah akun TikTok.
Dalam konten tersebut, seorang reseller skincare mengingat kembali momen ketika Aura Kasih hadir dalam satu acara peluncuran produk yang sama dengan Ridwan Kamil.
Disebutkan pula bahwa kehadiran Aura Kasih saat itu sempat luput dari perhatian publik.
Namun, seiring waktu, sejumlah potongan dokumentasi lama kembali mencuat dan dianggap memperkuat dugaan adanya kedekatan di antara keduanya.
Selain hadir di acara peluncuran, Aura Kasih juga terlihat berfoto bersama dua perempuan di salah satu gerai dalam pusat perbelanjaan tersebut. Penampilannya saat itu turut mencuri perhatian warganet.
Dalam foto yang beredar, Aura Kasih tampak mengenakan gaun tanpa lengan berwarna putih.
Jejak lama kehadiran Aura Kasih di acara skincare Ridwan Kamil kembali disorot dan memicu spekulasi warganet.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Penjelasan Safa Marwah Soal Punya Kontak Ridwan Kamil
- Mengaku Teman, Safa Marwah Hanya 2 Kali Bertemu Ridwan Kamil
- Atalia Praratya: Alhamdulillah Semua Sepakat Berpisah
- Hari Ini, Sidang Cerai Ridwan Kamil dan Atalia Praratya Kembali Digelar
- 3 Berita Artis Terheboh: Agnez Mo Mangkir, Fakta Terbaru Proses Cerai Ridwan Kamil Diungkap
- Sidang Cerai Ridwan Kamil & Atalia Praratya Digelar Kembali Besok, Ini Agendanya