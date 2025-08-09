Jejak Panjang Komjen Iqbal di Riau: Serasa Pulang Kampung
jpnn.com - Peringatan Hari Jadi Ke-68 Provinsi Riau, Jumat 9 Agustus 2025 menjadi momen nostalgia bagi Sekretaris Jenderal DPD RI Komjen Mohammad Iqbal.
Jenderal bintang tiga ini bukan sekadar tamu undangan, melainkan sosok yang telah menorehkan jejak panjang di Bumi Lancang Kuning sejak seperempat abad lalu.
Iqbal pertama kali menginjakkan kaki di Riau pada tahun 2000 sebagai perwira muda berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP).
Selama lima tahun bertugas, dia mengaku banyak belajar tentang kultur Melayu dan membangun jaringan yang kelak menguatkan kariernya.
Dua dekade kemudian, tahun 2022, Iqbal kembali ke tanah yang pernah membesarkannya, kali ini sebagai Kapolda Riau.
Masa jabatannya berlangsung hingga 2025, menegaskan hubungan emosional yang terjalin erat antara dirinya dan masyarakat Riau.
“Riau sudah seperti kampung saya. walaupun saya lahir di Palembang, hati saya banyak tertinggal di sini,” ujar alumni Akpol 1991 itu dalam acara malam silaturahmi dan resepsi.
Hadir mengenakan baju Melayu ungu lengkap dengan tanjak dan songket emas, Iqbal menyampaikan doa agar Riau terus maju dan makmur, dengan masyarakat yang disiplin dan para pemimpin yang amanah.
Sekjen DPD RI Komjen Iqbal serasa pulang kampung saat menghadiri HUT ke-68 Riau. Acara itu juga dihadiri Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon.
