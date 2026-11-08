Jekate Running 2026 Tawarkan Pengalaman Berbeda, Pelari Bisa Rasakan Sensasi Ini

jpnn.com - Pengalaman berlari di atas jalan layang yang biasanya dipadati kendaraan bermotor bakal menjadi daya tarik utama Jekate Running 2026.

Ajang yang digagas PAM Jaya tersebut mengajak para pelari menjajal langsung Jalan Layang Non Tol (JLNT) Antasari, Jakarta Selatan.

Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada 13 Desember 2026 dengan menyediakan dua pilihan jarak, yakni 5 km (5K) dan 10 km (10K).

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Kehadiran lintasan khusus tersebut diharapkan memberikan suasana berbeda bagi masyarakat yang ingin mengikuti lomba lari di ibu kota.

Suasana di sekitar tempat launching Jekate Running 2026 di Halte Bemhil PAM Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (8/11/2026). Foto: Jekate Running.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyambut positif rencana penyelenggaraan Jekate Running 2026. Dia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi agenda olahraga yang memberikan pengalaman menyenangkan bagi para peserta.

Pramono menyampaikan harapannya saat menghadiri peluncuran Jekate Running 2026 di Halte Bemhil PAM Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (8/11/2026).

Dalam kesempatan itu, dia juga memperlihatkan jersei yang nantinya digunakan oleh para pelari.