menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Jekate Running 2026 Tawarkan Pengalaman Berbeda, Pelari Bisa Rasakan Sensasi Ini

Jekate Running 2026 Tawarkan Pengalaman Berbeda, Pelari Bisa Rasakan Sensasi Ini

Jekate Running 2026 Tawarkan Pengalaman Berbeda, Pelari Bisa Rasakan Sensasi Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (ketiga dari kiri) hadir dalam launching Jekate Running 2026 di Halte Bemhil PAM Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (8/11/2026). Foto: Dhiya Muhammad El Labib/JPNN.com.

jpnn.com - Pengalaman berlari di atas jalan layang yang biasanya dipadati kendaraan bermotor bakal menjadi daya tarik utama Jekate Running 2026.

Ajang yang digagas PAM Jaya tersebut mengajak para pelari menjajal langsung Jalan Layang Non Tol (JLNT) Antasari, Jakarta Selatan.

Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada 13 Desember 2026 dengan menyediakan dua pilihan jarak, yakni 5 km (5K) dan 10 km (10K).

Baca Juga:

Kehadiran lintasan khusus tersebut diharapkan memberikan suasana berbeda bagi masyarakat yang ingin mengikuti lomba lari di ibu kota.

Jekate Running 2026 Tawarkan Pengalaman Berbeda, Pelari Bisa Rasakan Sensasi IniSuasana di sekitar tempat launching Jekate Running 2026 di Halte Bemhil PAM Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (8/11/2026). Foto: Jekate Running.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyambut positif rencana penyelenggaraan Jekate Running 2026. Dia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi agenda olahraga yang memberikan pengalaman menyenangkan bagi para peserta.

Baca Juga:

Pramono menyampaikan harapannya saat menghadiri peluncuran Jekate Running 2026 di Halte Bemhil PAM Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (8/11/2026).

Dalam kesempatan itu, dia juga memperlihatkan jersei yang nantinya digunakan oleh para pelari.

Jekate Running 2026 siap menghadirkan pengalaman berbeda bagi pelari di Jakarta. Ada yang istimewa dari rute yang disiapkan PAM Jaya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co