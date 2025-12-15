menu
Jekate Running Series Ditargetkan Jadi Unggulan Masa Depan

Jekate Running Series Ditargetkan Jadi Unggulan Masa Depan
Sebanyak 4.000 peserta mengikuti JEKATE Running Series 2025. Foto dok. JEKATE Running Series

jpnn.com - JAKARTA - Sebanyak 4.000 peserta mengikuti JEKATE Running Series 2025.

Mengusung tema “Explore the City, Own Your Flow”, event yang digelar pada Minggu, 14 Desember ini menjadi langkah awal dari rangkaian lari berskala nasional yang bertujuan ganda. 

Kegiatan tersebut berusaha mendorong gaya hidup sehat dan memperluas pemanfaatan ruang publik di seluruh ibu kota. 

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap JEKATE Running Series bisa menjadi salah satu ikon sport tourism unggulan di masa depan.

"Partisipasi ribuan pelari dalam kategori 5K dan 10K ini sekaligus menegaskan komitmen Pemprov DKI menjadikan olahraga sebagai bagian integral dari dinamika kota," kata Pramono.

Dia menegaskan, JEKATE Running Series 2025 merupakan momentum penting untuk menunjukkan pemerataan fasilitas kota.

"Olahraga dan aktivitas masyarakat bisa dilakukan di berbagai wilayah kota, tidak hanya di pusat Jakarta saja,” ujar Pramono.

Inisiatif ini sejalan dengan visi pemprov DKI untuk menghidupkan kegiatan olahraga di berbagai kawasan, sehingga warga makin dekat dan bisa menikmati dinamika kota secara sehat dan positif.

