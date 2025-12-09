Jekate Running Series: Sehatkan Warga, Edukasi Pengelolaan Air & Isu Keberlanjutan

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama PAM Jaya berkolaborasi menggelar Jekate Running Series.

Program tersebut digagas dengan tujuan mendorong gaya hidup sehat di tengah kehidupan warga Jakarta yang sibuk.

Tidak hanya fokus pada aspek olahraga, kegiatan ini juga dirancang untuk memperkuat edukasi publik tentang pentingnya pengelolaan air bersih serta isu keberlanjutan atau sustainability.

Mengusung tema Explore the City Own Your Flow, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyatakan acara tersebut dikemas untuk membawa masyarakat menjelajahi Jakarta dengan cara berbeda.

“Untuk pertama kalinya, Pemprov DKI Jakarta menghadirkan program lari tahunan Jekate Running Series untuk menginisiasi gaya hidup sehat yang merata di seluruh wilayah Kota Jakarta," kata Pramono dalam Launching Ceremony Kick-Off di Balai Kota, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Mulai tahun 2026, Pramono mengatakan Jekate Running Series akan menjadi gerakan kolektif untuk membangun kota Jakarta yang lebih aktif, lebih terhubung, dan lebih sehat.

Dia menekankan program ini akan berjalan baik dengan dukungan penuh dari kepala wilayah masing-masing kota dan kabupaten, mulai dari Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, hingga Kabupaten Kepulauan Seribu.

Nantinya, Jekate Running Series akan mulai digelar secara menyebar di berbagai wilayah kotamadya.