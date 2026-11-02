Jelajahi Kundur, Finalis MediaMIND Kenali Proses Produksi & Manfaat Industri Timah

jpnn.com, KARIMUN - Deru mesin Kapal Isap Produksi (KIP) menyambut para finalis MediaMIND saat mengunjungi wilayah operasional PT TIMAH (Persero) Tbk di Kundur Area, Kamis (23/10/2026).

Dari atas KIP 88 dan KIP 20, para jurnalis menyaksikan langsung aktivitas penambangan timah lepas pantai sekaligus memperoleh penjelasan mengenai proses produksi bijih timah.

Para peserta mendapatkan gambaran mengenai tahapan penambangan dan pengelolaan wilayah pertambangan laut.

Mereka kemudian melihat proses pengolahan dan pemurnian bijih timah di Kundur Area, melengkapi kunjungan sebelumnya ke PT Timah Industri untuk mengenal proses hilirisasi.

Tak hanya mengenal proses produksi, para finalis juga melihat upaya pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan PT TIMAH.

Adapun di antaranya reklamasi laut, penanaman mangrove, pengembangan UMKM, pendampingan kelompok tani, serta pembangunan talud pantai untuk membantu mengurangi risiko abrasi.

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Salah satu finalis, Yosep Indra Praja dari RMOL Sumsel menilai kunjungan tersebut memberikan perspektif lebih luas mengenai penerapan good mining practice di PT TIMAH.

“Penerapan good mining practice oleh PT Timah terbukti bukan hanya berkaitan dengan aktivitas penambangan, tetapi mencakup keseluruhan proses bisnis dari hulu hingga hilir,” ungkapnya.