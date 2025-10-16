Jelajahi Serang Raya, Tri Uji Kestabilan Jaringan hingga ke Pelosok Pedesaan

jpnn.com - Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) melalui merek Tri melakukan uji coba kestabilan jaringan ke pelosok pedesaan di Kabupaten Serang.

Rangkaian kegiatan tersebut bertajuk 'Jelajah Tri Serang' antara lain melakukan pengecekan site base transceiver station (BTS) di Kecamatan Pamarayan, mengunjungi 3Kiosk, dan Outlet.

EVP Head of Circle Jakarta Raya IOH Chandra Pradyot Singh mengatakan jangkauan jaringan Tri di Serang telah mencakup populasi 96 persen.

"Jadi, masyarakat bisa mengakses layanan digital tanpa khawatir kehilangan sinyal dari pusat kota hingga ke pelosok pedesaan," ucap Chandra, Rabu (15/10).

Kestabilan jaringan Tri bukan tanpa alasan, kata Chandra, pihaknya sudah mengoperasikan 400 BTS di Serang Raya, sedangkan di tingkat Provinsi Banten sudah mencapai 2.454 unit.

"Konektivitas yang aman serta nyaman merupakan komitmen kami agar fondasi kreativitas hingga ekonomi lokal bisa tumbuh sedari dini," ujarnya.

Menurut Chandra, banyak peluang tercipta dari stabilitas internet Tri yang memadai di Serang Raya satu, di antaranya peluang ekonomi.

"Kisah kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui kehadiran 3Kiosk serta outlet dapat memberdayakan masyarakat lokal. Tentunya, hal ini turut mendukung kerja di lapangan," ungkapnya.