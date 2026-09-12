Jelang 35 Tahun, Amway Indonesia Ajak Ribuan Keluarga Hidup Sehat
jpnn.com, JAKARTA - Amway Indonesia menyiapkan langkah strategis yang tidak hanya berorientasi pada perayaan perjalanan bisnis perusahaan, tetapi juga pada perluasan dampak bagi masyarakat.
Menjelang peringatan 35 tahun pada 2027, perusahaan menempatkan kesehatan metabolik dan kesehatan finansial sebagai dua fokus utama.
Melalui pendekatan tersebut, Amway Indonesia bersama para Amway Business Owner (ABO) menargetkan dapat memberikan dampak positif kepada 3.500 keluarga Indonesia.
Strategi ini dijalankan melalui dua jalur yang saling melengkapi. Di satu sisi, Amway memperluas edukasi kesehatan dan skrining metabolik mandiri untuk mendorong kesadaran terhadap kesehatan preventif. Di sisi lain, perusahaan memperkuat ekosistem kewirausahaan yang memungkinkan masyarakat membangun sumber penghasilan tambahan secara fleksibel dan bertanggung jawab.
General Manager Amway Indonesia M. Rizal Arnex, mengatakan perjalanan menuju usia 35 tahun menjadi momentum bagi perusahaan untuk memperkuat kontribusinya terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
“Selama hampir 35 tahun, Amway tumbuh bersama masyarakat Indonesia. Perjalanan menuju 35 tahun ini ingin kami maknai bukan sekadar sebagai perayaan, tetapi sebagai momentum untuk memberikan dampak yang semakin nyata,” ujar Rizal.
Menurutnya, kesehatan dan kesejahteraan finansial merupakan dua aspek yang semakin relevan bagi kehidupan keluarga modern.
“Karena itu, kami menetapkan dua fokus yang sangat dekat dengan kebutuhan masyarakat saat ini, yaitu membantu lebih banyak orang memahami dan menjaga kesehatannya, sekaligus membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk membangun sumber penghasilan tambahan melalui kewirausahaan,” ujar dia.
Amway Indonesia mengajak ribuan keluarga untuk bisa hidup sehat dan kesejahteraan finansial.
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