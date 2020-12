Jelang Akhir Tahun, Gadget & Aksesoris OASE Diskon Hingga 90 persen

jpnn.com, JAKARTA - OASE perusahaan produk elektronik, aksesoris HP hingga produk IoT di Indonesia bakal memberikan diskon akhir tahun yang spektakuler.

Promo ini akan berlangsung dari 12-15 Desember 2020 di akun official e-commerce Shopee.

“Setelah sukses mengadakan promo 11.11 dengan antusias konsumen yang melonjak tinggi hingga 500 persen dibanding bulan sebelumnya, OASE akan terus memberikan keceriaan dan kebahagiaan di akhir tahun. Untuk itu kami akan memberikan berbagai macam diskon dan berbagai promo lainnya,” ujar Anthoni Roderick P Public Relations OASE.

Adapun beragam promo akan diberikan untuk konsumen, seperti Crazy Flash Sale up to 90 persen, Shopee Games berhadiah voucher belanja, Follow & Win: follow akun Official Store OASE untuk dapatkan hadiah voucher, hingga cashback produk 100% untuk beberapa konsumen yang beruntung pada 12.12.

Berbagai macam produk berkualitas yang siap menemani kamu setiap hari akan di diskon oleh OASE, seperti contohnya Bluetooth Earphone unggulan milik OASE, yaitu KG10, dengan sistem over the ear dan sangat empuk dipakai di telinga.

Dari segi tampilan, produk ini hadir dengan dua pilihan warna hitam dan silver.

Fiturnya pun sangat lengkap, dengan konektivitas Bluetooth 5.0 untuk mencegah audio delay, tersedia pula input audio jack dan micro SD.

Untuk kualitas audionya, OASE KG10 dengan harga diskon hanya 144.000 ini juga sudah dilengkapi dengan ultra dyamic driver dan full HD audio.