Jelang Akhir Tahun, J&T Cargo Perketat Penanganan Barang Berbahaya Demi Keamanan Bersama

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang lonjakan pengiriman barang di akhir 2026, J&T Cargo memperketat prosedur penanganan barang kiriman, khususnya untuk barang berbahaya dan barang yang dilarang.

Langkah ini diambil untuk memastikan proses pengiriman berjalan aman, lancar, dan tepat waktu di tengah padatnya arus lalu lintas logistik nasional.

Keamanan pengiriman barang tidak hanya bergantung pada proses pengangkutan di jalan, tetapi sangat ditentukan oleh kejujuran informasi sejak awal.

Pengirim perlu memastikan isi paket sesuai dengan aturan yang berlaku, terutama untuk barang yang berisiko tinggi dan memerlukan penanganan khusus.

J&T Cargo mengimbau pelanggan untuk memeriksa ketentuan barang sebelum mengirim dan menginformasikan isi paket secara jujur.

Langkah ini penting agar barang dapat diidentifikasi dan ditangani sesuai prosedur keselamatan, mengingat ketentuannya bisa berbeda tergantung jenis barang, moda transportasi yang digunakan, hingga jalur pengiriman darat maupun udara.

Secara umum, barang yang dilarang (Prohibited Items) sama sekali tidak dapat diterima karena melanggar hukum atau kebijakan pengiriman. Sementara itu, barang berbahaya adalah barang yang memiliki risiko keselamatan jika tidak ditangani dengan benar.

Kategori ini mencakup bahan yang mudah meledak, gas, cairan mudah terbakar, bahan kimia korosif, zat beracun, hingga perangkat B2B yang mengandung baterai tertentu.