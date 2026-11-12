Jelang Aksi 15 November, Presiden Syarikat Islam Ajak Masyarakat Bersatu

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam (SI), Ferry Juliantono mengajak seluruh organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam untuk memperkuat persatuan dalam menghadapi praktik oligarki yang telah merugikan Indonesia.

Ajakan tersebut disampaikan Ferry dalam pertemuan bersama pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah organisasi Islam, sekaligus menjelang rencana aksi lanjutan Aksi Rakyat Bela Indonesia yang dijadwalkan berlangsung di Tugu Proklamasi, Jakarta, Minggu (15/11).

Ferry menilai situasi yang dihadapi Indonesia membutuhkan konsolidasi berbagai elemen umat Islam, bukan hanya dalam bidang sosial dan politik, tetapi juga dalam memperkuat kemandirian ekonomi.

"Ini memang momentum menyatukan pikiran, menyatukan kekuatan, karena memang yang dihadapi masalah ini sekarang ada Singapura, ada oligarki yang merugikan negara, juga mungkin dengan yang lain-lainnya," ujar Ferry Kamis (12/11).

Menurutnya, dominasi kekuatan ekonomi tertentu telah menimbulkan ketimpangan penguasaan sumber daya dan kegiatan perekonomian nasional.

Karena itu, ia menilai organisasi Islam perlu mengambil peran lebih besar dalam memperjuangkan kepentingan ekonomi masyarakat.

Ferry menyoroti praktik bisnis yang menurutnya memungkinkan kekayaan hasil kegiatan ekonomi di Indonesia ditempatkan di luar negeri, termasuk Singapura.

Dia menyinggung praktik under-invoicing dan transfer pricing yang diduganya digunakan sebagian pelaku usaha untuk mengalihkan keuntungan dan menempatkan aset di luar Indonesia.