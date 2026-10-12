Jelang Dua Tahun Prabowo-Gibran, CELIOS Beri Rapor Merah dan Desak 6 Pembenahan

jpnn.com, JAKARTA - Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memberikan rapor merah terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjelang dua tahun masa kepemimpinan mereka pada 20 Oktober 2026.

Dalam survei bertajuk Rapor Kinerja 2 Tahun Prabowo-Gibran, pemerintahan tersebut mendapat nilai 4,7 dari 10 berdasarkan penilaian masyarakat umum.

Sementara itu, penilaian dari kalangan ahli lebih rendah, yakni 2,9 dari 10.

Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan hasil survei tersebut menyoroti berbagai persoalan dalam pelaksanaan program prioritas, tata kelola pemerintahan, hingga kepemimpinan dan komunikasi publik.

Atas temuan itu, CELIOS menyampaikan enam rekomendasi untuk memperbaiki arah kebijakan pemerintah.

Pertama, hentikan pemotongan Dana Desa untuk KDMP.

CELIOS meminta pemerintah mengembalikan Dana Desa agar penggunaannya kembali berorientasi pada kebutuhan masyarakat setempat.

Kebijakan penyesuaian Dana Desa melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 disebut mencapai Rp34,57 triliun secara kumulatif untuk mendukung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).