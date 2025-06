Jelang GIIAS 2025, BMW Merilis 2 Model Terbaru, Lihat Nih!

jpnn.com, JAKARTA - BMW Indonesia kembali meramaikan pasar SUV dan sedan premium tanah air dengan merilis All New X3 dan The 2 Series Gran Coupe di Jakarta.

“Ini bukan sekadar peluncuran, tetapi bukti komitmen kami untuk terus memimpin segmen premium Indonesia dengan produk yang dirancang untuk dua tipe pengemudi yang sangat berbeda tetapi sama pentingnya,” kata Presiden Direktur BMW Group Indonesia, Peter Medalla dalam keterangannya, Kamis.

Dia menyampaikan bahwa kedua model dirancang untuk dua karakter pengemudi yang berbeda.

BMW All New X3 hadir untuk memenuhi para pencinta petualangan, sedangkan The 2 Series Gran Coupe bagi pencari gaya hidup premium.

BMW X3 tampil dengan desain atletis, sistem hybrid 48 volt, dan mesin twin turbo 208 hp yang diklaim efisien untuk berbagai medan.

BMW X3 terbaru mengusung desain lebih lebar, kidney grill menyala, dan interior tanpa bahan kulit sebagai bagian dari langkah BMW menuju keberlanjutan.

Dari segi mesin, X3 baru dibekali mesin 2.0 L yang mampu menghasilkan tenaga dari 190 Ps dan 310 Nm.

Sementara itu, Seri 2 Gran Coupe mengedepankan gaya progresif dengan siluet ramping dan teknologi mutakhir seperti layar lengkung yang dibekali BMW OS 9.