Jelang HUT ke-80 Bhayangkara, Polres Bengkalis Gelar Sunatan Massal Gratis

jpnn.com, BENGKALIS - Polres Bengkalis menggelar kegiatan bakti kesehatan, berupa sunat massal gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara itu digelar di Mako Polsek Bantan, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Rabu (17/6).

Kegiatan sosial tersebut disambut antusias masyarakat.

Ratusan anak mengikuti program khitan gratis dengan didampingi orang tua dan keluarga mereka.

Selain membantu masyarakat mendapatkan layanan kesehatan, kegiatan ini juga menjadi bentuk kepedulian Polri terhadap warga yang membutuhkan.

Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar, Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Bengkalis Datuk Sri Syaukani Al Karim, Ketua Baznas Bengkalis Ismail, hingga tokoh agama, tokoh adat, serta perangkat desa se-Kecamatan Bantan juga hadir dalam kegiatan ini.

Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar mengatakan kegiatan sunat massal gratis merupakan bagian dari rangkaian bakti kesehatan Polri dalam menyambut HUT ke-80 Bhayangkara.

Menurut Fahrian, Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berupaya hadir memberikan manfaat melalui kegiatan sosial dan kemanusiaan.