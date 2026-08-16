Jelang HUT ke-81 RI, Hasto Daki Pusuk Buhit dan Doakan Bangsa Indonesia

jpnn.com, SAMOSIR - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mendaki Gunung Pusuk Buhit di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam pendakian yang dilakukan pada Sabtu malam, 15 Agustus 2026, Hasto secara khusus memanjatkan doa untuk dua Proklamator Kemerdekaan RI, Soekarno dan Mohammad Hatta, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, para pahlawan, serta seluruh rakyat Indonesia.

Hasto mengenakan pakaian bernuansa Bali lengkap dengan udeng putih saat memulai pendakian.

"Kebetulan saya nyaman dengan pakaian ini," kata Hasto sambil tersenyum sebelum memulai pendakian.

Ia didampingi kuncen Pusuk Buhit, Sediaman Limbong, selama mendaki gunung berketinggian 1.982 meter di atas permukaan laut tersebut. Pusuk Buhit dikenal sebagai salah satu tempat sakral dalam mitologi dan kebudayaan Batak.

Turut dalam rombongan Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat, Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Rapidin Simbolon, Johannes Oberlin Tobing dari Tim Hukum, serta Juru Bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro dan Mohamad Guntur Romli.

Sebelum pendakian dimulai, Hasto mengajak seluruh rombongan berkumpul dan menjelaskan maksud pendakian Pusuk Buhit yang dilakukan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan.

"Kita doakan Bung Karno, Bung Hatta, dan seluruh para pahlawan bangsa. Kita doakan Ibu Megawati Soekarnoputri, dan seluruh jajaran simpatisan, anggota dan kader PDI Perjuangan, serta rakyat Indonesia," ujar Hasto.