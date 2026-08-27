Jelang HUT Lalu Lintas Bhayangkara, Irjen Wibowo Ajak Ribuan Ojol Jadi Pelopor Keselamatan

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Sebanyak 5.350 pengemudi ojek online (ojol) se-Jabodetabek tampak antusias mengikuti Gebyar Keselamatan Lalu Lintas di Indonesia Safety Driving Center (ISDC), Serpong, Tangerang Selatan, Kamis (27/8).

Kegiatan yang dihadiri Kakorlantas Polri Irjen Wibowo bersama jajaran pejabat utama (PJU) Korlantas Polri, merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-71 Lalu Lintas yang digelar Korlantas Polri.

Sejak kegiatan berlangsung, para pengemudi ojol terlihat bersemangat mengikuti berbagai rangkaian acara.

Mereka tidak hanya mendapatkan edukasi mengenai keselamatan berlalu lintas, tetapi juga berkesempatan mengikuti pelatihan, lomba safety riding hingga menikmati hiburan musik.

Antusiasme peserta semakin terlihat saat mereka mengikuti pelatihan safety riding. Para pengemudi ojol tampak serius menyimak materi dan mempraktikkan teknik berkendara yang aman.

Salah satu materi yang diberikan adalah Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD). Pelatihan ini bertujuan membekali pengemudi ojol dengan pengetahuan dasar untuk memberikan pertolongan ketika menemukan korban kecelakaan lalu lintas.

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Materi tersebut mencakup pentingnya penggunaan perlengkapan keselamatan, penerapan perilaku berkendara yang aman, serta kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.

Kakorlantas Polri Irjen Wibowo mendorong para pengemudi ojek online (ojol) menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas.