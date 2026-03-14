Jelang Idulfitri, TelkomGroup-Komdigi Jaga Keandalan Layanan & Infrastruktur Jaringan Nasional

Direktur Network Telkom Nanang Hendarno (ketiga dari kanan) saat menghadiri Kick-Off Posko TelkomGroup SIAGA RAFI 2026 di Command Center Telkom Integrated Operation Center (TIOC) Jakarta. Foto: Dokumentasi Telkom

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom bersama seluruh operating company (OpCo) TelkomGroup mendukung agenda pengamanan kualitas jaringan yang ditandai dengan pelaksanaan Apel Bersama Posko Siaga Kualitas Layanan Telekomunikasi Optimal 2026.

Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Jakarta pada Jumat (13/3) ini dipimpin Sekretaris Jenderal Komdigi Dr. Ir. Ismail, M.T.

Baca Juga:
Apel Bersama Posko Siaga Kualitas Layanan Telekomunikasi Optimal Tahun 2026 di Jakarta, Jumat (13/3). Foto: Dokumentasi Telkom

Turut hadir Direktur Utama Telkom Dian Siswarini, Direktur Utama Telkomsel Nugroho, jajaran direksi OpCo TelkomGroup, serta perwakilan personel teknis dari Telkomsel, InfraNexia, dan TelkomAkses.

Kehadiran tersebut menunjukkan komitmen TelkomGroup untuk bersinergi dengan pemerintah, pelaku industri, dan pemangku kepentingan dalam menjaga kualitas layanan telekomunikasi bagi masyarakat.

Sekretaris Jenderal Komdigi Ismail dalam arahannya menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, operator seluler, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan masyarakat dapat menikmati layanan komunikasi yang aman, stabil, dan berkualitas selama masa Ramadan hingga Idulfitri.

Baca Juga:

Secara terpisah, Direktur Utama Telkom Dian Siswarini mengatakan seluruh ekosistem TelkomGroup berkomitmen untuk berkolaborasi dan menghadirkan konektivitas yang mendukung berbagai aktivitas digital masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri.

"Sehingga momen silaturahmi dapat tetap terjalin dengan lancar di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Dian dalam keterangannya, Sabtu (14/3).

Tingkatkan kapasitas jaringan hingga 60,7 Tbps dan operasikan Posko SIAGA RAFI dengan dukungan sebanyak 13.700 personel

BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PILIHAN REDAKSI