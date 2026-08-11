Jelang IIGCE 2026, Industri Panas Bumi Bersinergi dalam Geothermal Fun Walk & Run 2026
jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 600 peserta dari industri panas bumi hadir dalam Geothermal Fun Walk & Run 2026 di Gedung Energy yang berlokasi di kawasan SCBD, Jakarta, Minggu (9/8).
Adapun ajang itu digelar oleh Asosiasi Panasbumi Indonesia The Indonesian Geothermal Association/INAGA berkolaborasi dengan On Us Asia.
Para peserta antusias menempuh dua pilihan kategori rute yang melintasi jalur utama ibu kota, yaitu 5K Fun Walk dan 10K Peloton Run.
Ketua Umum INAGA Julfi Hadi menegaskan stamina dan energi positif dari seluruh ekosistem industri merupakan fondasi penting sebelum melangkah ke pembahasan agenda strategis transisi energi nasional.
“Akselerasi pengembangan energi panas bumi tidak hanya bergantung pada teknologi dan pendanaan, tetapi juga pada soliditas para pemangku kepentingan yang menggerakkannya,” kata Julfi.
Oleh karena itu, sebelum membahas isu-isu krusial dan kebijakan energi di konvensi IIGCE 2026, industri panas bumi mempererat kolaborasi di lapangan lewat cara yang sehat dan menyenangkan.
Selain itu, kegiatan tersebut merupakan supporting event sekaligus menjadi ajang konsolidasi dan juga simbol solidnya sinergi antar-sponsor dan pemangku kepentingan industri panas bumi menjelang perhelatan konvensi utama The 12th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition IIGCE 2026.
Ketua Panitia Pelaksana Geothermal Fun Walk & Run 2026, Chandra A. Salim, mengapresiasi tingginya antusiasme serta partisipasi aktif para peserta dan mitra sponsor yang telah menyukseskan gelaran pembuka ini.
Sebanyak 600 peserta dari industri panas bumi hadir dalam Geothermal Fun Walk & Run 2026 di Gedung Energy yang berlokasi di kawasan SCBD, Jakarta, Minggu (9/8).
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