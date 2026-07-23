Jelang Jeda Musim, Ramadhipa Incar Hasil Maksimal di Moto3 Junior Prancis
jpnn.com, JAKARTA - M. Kiandra Ramadhipa, membidik hasil maksimal pada putaran Moto3 Junior World Championship 2026, Prancis.
Seri Prancis akan digelar di Sirkuit Magny-Cours, Prancis, 24–26 Juli.
Targetnya jelas, meraih podium sekaligus memangkas selisih poin di klasemen sebelum jeda musim panas.
Bersama Honda Asia Dream Racing Junior Team, Ramadhipa tampil konsisten musim ini.
Berbekal podium di Barcelona dan kemenangan di Estoril, pembalap asal Sleman itu kini berada di posisi keempat klasemen.
Pembalap binaan PT. Astra Honda Motor (AHM), itu mengumpulkan 60 poin hanya terpaut sembilan poin dari para pemuncak.
Magny-Cours juga menyimpan kenangan manis bagi Ramadhipa.
Di sirkuit yang sama tahun lalu, dia mencetak kemenangan perdana Indonesia di European Talent Cup.
M. Kiandra Ramadhipa, membidik hasil maksimal pada putaran Moto3 Junior World Championship 2026, Prancis.
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