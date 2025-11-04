Jelang Kebangkitan Citilink, Jajaran Direksi dan Komisaris Kumpul Bareng Pilot

jpnn.com, JAKARTA - Jajaran direksi dan komisaris Citilink berkumpul dengan para pilot Citilink dalam kegiatan syukuran jelang tuntasnya restorasi 15 armada pesawat Citilink di akhir 2025.

Jajaran direksi dan komisaris yang hadir dalam acara ini adalah manajemen baru yang diangkat pada RUPS Citilink 19 Juni 2025.

Tak lama usai pengesahan kepemimpinan baru Citilink, dimulai program restorasi 15 armada pesawat Citilink yang selama ini mangkrak.

"Melalui motto baru kami #SiapGerak Acara ini sedikit banyak melambangkan sinergi antara jajaran direksi dan Komisaris Citilink dengan para pilot Citilink, khususnnya jelang selesainya restorasi 15 armada pesawat Citilink pada akhir tahun ini," ujar Ketua Asosiasi Pilot Citilink, Kapten Leonardus Gad Pascalis di Tangerang Selatan, Banten.

Atas perhatian penuh pemerintahan Prabowo - Gibran dalam menyoroti berbagai masalah di Garuda Group, kehadiran Danantara mendorong diberikannya kucuran Shareholder's Loan (pinjaman dari Danantara selaku pemegang saham Garuda Group) sebesar Rp 4,82 triliun pada Agustus 2025.

Seluruhnya digunakan untuk mengakselerasi pemulihan armada pesawat Citilink.

Sebelum program restorasi ini dimulai, Citilink hanya mengoperasikan 21 armada pesawat.

Restorasi ini ditargetkaan tuntas sebelum akhir 2025, sehingga Citilink akan mengoperasikan 36 armada pesawat di tahun 2026.