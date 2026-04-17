Jelang Kemala Run 2026, Ketua Panitia Cek Rute Guna Kenyamanan Peserta

jpnn.com, GIANYAR - Dua hari menjelang pelaksanaan Kemala Run 2026, Ketua Panitia Deni Agus Suryonugroho melakukan pengecekan langsung jalur atau rute yang akan dilalui peserta, Jumat (17/4). Kemala Run 2026 yang mengusung tema “Charity for Indonesia” akan digelar pada 19 April 2026 di Bali United Training Center.

Pengecekan jalur ini dilakukan atas arahan Ketua Umum Bhayangkari yang juga Ketua Pembina Yayasan Kemala Bayangkari Juliati Sigit Prabowo.

“Atas perintah Ibu Ketua Umum Bhayangkari, kami melaksanakan pengecekan jalur yang akan dilalui peserta. H-2 pelaksanaan, hari ini (Jumat 19 April 2026) kami memastikan kesiapan rute,” ujar Deni Agus Suryo dalam keterangan persnya.

Deni Agus Suryo didampingi Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri Brigjen Faizal, serta Direktur Keamanan dan Keselamatan (Dirkamsel) Korlantas Polri Brigjen Prianto. Turut hadir pula Wadirlantas Polda Bali AKBP I Gede Putra.

Pengecekan jalur dilakukan untuk memastikan aspek keamanan dan keselamatan peserta selama gelaran berlangsung.

“Pengecekan jalur ini kami lakukan untuk memastikan keamanan dan keselamatan peserta. Ini juga menjadi bagian dari upaya panitia dalam memaksimalkan kesiapan ajang lari yang digagas oleh Yayasan Kemala Bhayangkari,” ujar dia.

Baca Juga: Deny Agus Pantau Langsung Persiapan Kemala Run 2026 di Bali

Upaya tersebut dilakukan agar Kemala Run 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga kompetitif, tetapi juga menjadi pesta rakyat yang meriah serta memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata Bali, dengan dukungan pengamanan dan pengaturan rute yang profesional dari jajaran Polda Bali.

Kemala Run 2026 menghadirkan tiga kategori lomba, yakni 5K, 10K, dan Half Marathon (21K). Rute lari akan melintasi kawasan pesisir yang indah, seperti Jalan Pantai Saba, Jalan Pantai Purnama, hingga Jalan By Pass IB Mantra yang dikenal memiliki panorama khas Bali.