jpnn.com, JAKARTA - DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi Jakarta memastikan kesiapan transportasi umum (Transum) menjelang penyelenggaraan konser internasional Guns N’ Roses dan BTS di Jakarta.

Selain memperpanjang jam operasional, penambahan armada dan penguatan pengamanan dinilai penting untuk mengantisipasi lonjakan penumpang.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengatakan kebijakan perpanjangan operasional transum yang disampaikan Gubernur Pramono Anung perlu diikuti langkah antisipasi lainnya agar mobilitas masyarakat tetap berjalan lancar.

“Apa yang disampaikan gubernur, saya rasa memang sudah seharusnya dilakukan. Selain jam operasinya diperpanjang, armadanya juga ditambah, serta pengamanannya diperketat,” kata Basri Baco dalam keterangannya yang diterima JPNN.com, Selasa (17/11).

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memerintahkan agar seluruh transum yang dikelola pemerintah provinsi menyesuaikan jam operasional saat gelaran konser Guns N’ Roses dan BTS.

Langkah itu dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada warga penonton konser musik kelas dunia tersebut.

Menurut Baco, kesiapan menjadi perhatian penting mengingat tingginya antusiasme warga terhadap dua konser berskala internasional tersebut.

Penambahan armada dan pengamanan diharapkan dapat mengantisipasi kepadatan penumpang sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang menggunakan transportasi publik.