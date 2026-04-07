Jelang Kunjungan Menko Polkam ke Sumsel, Sekda Edward Candra Pimpin Rapat Persiapan

Sekda Sumsel Edward Candra memimpin rapat persiapan kunjungan kerja Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago ke Sumsel pada 22–23 April 2026. Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Sekretaris Daerah Sumatra Selatan (Sekda Sumsel) Edward Candra memimpin rapat persiapan kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago ke Sumsel pada 22–23 April 2026.

Rapat berlangsung di ruang rapat Setda Sumsel, Senin (6/4).

Rapat tersebut digelar untuk mematangkan seluruh rangkaian agenda kunjungan Menko Polkam di Sumsel, khususnya terkait kegiatan apel kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta peninjauan langsung ke sejumlah lokasi strategis.

Dalam arahannya, Sekda Edward Candra menekankan pentingnya kesiapan seluruh perangkat daerah dan instansi terkait agar pelaksanaan kunjungan kerja dapat berjalan lancar dan sesuai agenda yang telah ditetapkan.

Adapun agenda utama kunjungan Menko Polkam meliputi memimpin apel kesiapsiagaan karhutla sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau, serta melakukan peninjauan wilayah berpotensi karhutla melalui udara menggunakan helikopter.

Selain itu, kunjungan kerja juga akan diisi dengan rapat koordinasi penanganan karhutla yang melibatkan berbagai pihak, termasuk unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, serta pemangku kepentingan terkait.

Menko Polkam juga dijadwalkan meninjau sejumlah lokasi, di antaranya sekolah rakyat, Koperasi Merah Putih, serta dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). (mrk/jpnn)


Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

