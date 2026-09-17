Jelang Laga Persik Kediri Vs Arema FC, Persikmania Lakukan Tradisi Ini

jpnn.com, JAKARTA - Atmosfer jelang duel Persik Kediri kontra Arema FC mulai memanas.

Bukan hanya para pemain yang bersiap menghadapi laga sarat gengsi tersebut, ribuan Persikmania juga turun tangan memberikan suntikan motivasi secara langsung.

Persikmania memenuhi Stadion Brawijaya, Kota Kediri, saat Persik menjalani latihan terakhir pada Rabu (16/9) sore.

Kehadiran mereka menjadi bagian dari tradisi sebelum Macan Putih menjalani pertandingan penting melawan Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, pada pekan ketiga Super League 2026/27, Jumat (18/9).

Bagi Persikmania, pertandingan melawan Arema FC bukan laga biasa.

Kedekatan wilayah kedua klub membuat pertemuan Persik dan Arema selalu memiliki gengsi tersendiri.

Oleh karena itu, ribuan suporter memilih datang langsung ke latihan untuk menunjukkan perjuangan Bayu Otto dan kawan-kawan di Malang tidak akan berlangsung sendirian.

Mereka ingin para pemain memberikan kemampuan terbaik dan membawa pulang tiga poin dari kandang Arema FC.