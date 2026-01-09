menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » Jelang MotoGP 2026, Fermin Aldeguer Dihantam Cedera Patah Tulang Paha

Jelang MotoGP 2026, Fermin Aldeguer Dihantam Cedera Patah Tulang Paha

Jelang MotoGP 2026, Fermin Aldeguer Dihantam Cedera Patah Tulang Paha
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Fermin Aldeguer mengalami cedera. Foto: X/Aldeguer54.

jpnn.com - Cedera serius menghantam langkah Fermin Aldeguer jelang musim baru MotoGP.

Pembalap muda Gresini Racing itu mengalami kecelakaan saat menjalani sesi latihan di Valencia, Spanyol, yang berujung pada patah tulang paha (femur) kiri.

Insiden terjadi hanya beberapa pekan sebelum rangkaian tes pramusim MotoGP 2026 dimulai.

Baca Juga:

Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh Gresini Racing melalui pernyataan resmi.

Tim asal Italia itu menyebut Aldeguer dijadwalkan menjalani operasi di Barcelona.

"Fermin Aldeguer mengalami patah pada batang tulang paha kiri saat sesi latihan di Valencia dan akan menjalani operasi besok di Barcelona. Informasi lebih lanjut akan kami sampaikan,” tulis Gresini Racing.

Baca Juga:

Cedera jelas menjadi pukulan telak bagi persiapan Aldeguer menghadapi musim keduanya di kelas premier.

Padahal, pembalap asal Spanyol itu tengah berada dalam momentum positif usai menjalani debut impresif di MotoGP musim lalu bersama Ducati Gresini.

Cedera serius menghantam langkah Fermin Aldeguer jelang musim MotoGP 2026. Apa yang dilakukan Gresini Racing?

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI