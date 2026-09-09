Jelang MotoGP, Gubernur Iqbal Minta Penambahan Penerbangan ke Lombok

jpnn.com, LOMBOK - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhammad Iqbal ingin memastikan tingginya minat menonton MotoGP Mandalika 2026 tidak kembali terbentur persoalan yang terus berulang, yakni tiket pesawat yang terbatas dan mahal.

Jauh sebelum balapan berlangsung pada 9-11 Oktober 2026, Iqbal mulai mengumpulkan maskapai untuk menambah kapasitas penerbangan menuju Lombok.

Langkah itu bukan tanpa alasan. Lebih dari sebulan sebelum MotoGP Mandalika digelar, tingkat keterisian sejumlah penerbangan menuju Lombok sudah mendekati 90 persen. Ketersediaan kursi pada sejumlah jadwal penerbangan juga semakin terbatas.

Bagi Iqbal, kondisi tersebut harus diantisipasi sejak sekarang. Jangan sampai besarnya minat masyarakat datang ke Mandalika tidak berujung menjadi kunjungan karena akses menuju Lombok justru menjadi hambatan.

“Banyak calon wisatawan sebenarnya sudah memiliki keinginan untuk datang, bahkan sudah membeli tiket acara. Namun ketika mencari tiket pesawat, ternyata kursinya sudah terbatas atau harganya terlalu tinggi. Akhirnya mereka membatalkan perjalanan,” ujar Iqbal dalam rapat koordinasi bersama maskapai dan pemangku kepentingan penerbangan melalui konferensi daring dari Mataram, Selasa, 8 September 2026.

Oleh karena itu, Iqbal tidak ingin penambahan penerbangan baru dilakukan ketika MotoGP sudah makin dekat.

Maskapai didorong mulai menambah kapasitas lebih awal sehingga ketersediaan kursi dapat mengikuti pertumbuhan permintaan. Masyarakat yang sedang merencanakan perjalanan pun bisa mendapatkan kepastian.

“Kalau tambahan penerbangan diumumkan lebih awal, masyarakat bisa merencanakan perjalanan dan kita juga bisa melakukan promosi lebih maksimal di daerah-daerah potensial,” katanya.