Jelang Mudik Lebaran, Pertamina JBB Terapkan Standar Ketat dalam Penyaluran Avtur

PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) menunjukkan secara langsung kepada media tentang proses di balik layar distribusi bahan bakar pesawat (avtur). Foto dokumentasi Pertamina Patra Niaga

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) dalam menyongsong masa liburan Lebaran 1447 H menunjukkan secara langsung kepada media tentang proses di balik layar distribusi bahan bakar pesawat (avtur).

Hal ini sekaligus untuk memastikan penerapan standar keamanan tinggi menjelang musim mudik tahun ini.

Kegiatan itu dilakukan ketika Pertamina JBB menerima kunjungan sejumlah pemimpin redaksi media massa nasional dan Badan Komunikasi Pemerintah di Aviation Fuel Terminal (AFT) Halim Perdanakusuma.

Dalam kunjungan tersebut, jajaran manajemen Pertamina menunjukkan alur distribusi avtur yang ketat mulai dari penerimaan produk, masa penimbunan, hingga pemeriksaan akhir sebelum dipompakan ke tangki pesawat.

"Kami ingin menunjukkan secara langsung bagaimana Pertamina memastikan ketersediaan dan kualitas avtur. Rekan media melihat sendiri tahapan pemeriksaan berlapis agar seluruh proses berjalan sesuai standar internasional," ujar Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) Arya Dwi Paramita dalam keterangannya dikutip Sabtu (28/2).

Dia menegaskan komitmen dan kesiapan operasional Pertamina dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, terutama menjelang periode Ramadan dan Idulfitri, di mana aktivitas penerbangan umumnya meningkat.

"Aspek kualitas adalah harga mati dalam operasional penerbangan. Oleh karenanya, penanganan avtur mulai dari awal hingga akhir dilakukan dengan standar control ketat," katanya.

Arya juga menyebutkan, AFT Halim Perdanakusuma bukan sekadar terminal biasa. Terminal ini merupakan yang terbesar kedua di Regional JBB dari total 72 AFT nasional.

