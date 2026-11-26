jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Perum BULOG terus memperkuat kesiapan pasokan dan menjaga stabilitas harga pangan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Sebagai langkah konkret, Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han bersama Satgas Pangan Polri, Perumda Pasar Jaya, serta unsur TNI-Polri melakukan monitoring harga dan ketersediaan sejumlah komoditas pangan pokok di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Kamis (26/11).

Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah antisipatif BULOG bersama seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi dengan harga yang wajar dan terjangkau menjelang Nataru.

Dalam peninjauan tersebut, Direktur Utama Perum BULOG berdialog langsung dengan sejumlah pedagang sekaligus mengecek harga dan ketersediaan berbagai komoditas pangan, mulai dari beras, minyak goreng, cabai, bawang merah, bawang putih, telur, daging ayam, hingga daging sapi dan kambing.

Berdasarkan hasil pemantauan, harga sebagian besar komoditas pangan relatif stabil dan berada pada kisaran yang wajar.

Namun, terdapat kenaikan harga pada komoditas cabai keriting yang mencapai Rp60 ribu per kilogram, dibandingkan harga biasanya pada kisaran Rp45 ribu hingga Rp50 ribu per kilogram, yang diduga dipengaruhi oleh kondisi iklim.

“Alhamdulillah, dari hasil pengecekan pagi ini, secara umum harga-harga pangan, termasuk beras, relatif stabil," kata Rizal.