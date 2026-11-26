jpnn.com, JAKARTA UTARA - Perum BULOG terus mengakselerasi penyaluran bantuan pangan beras alokasi Oktober–Desember 2026.

Hal ini sebagai tindak lanjut kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga ketahanan pangan dan meringankan beban pengeluaran masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Komitmen tersebut diwujudkan melalui peninjauan langsung penyaluran bantuan pangan oleh Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han. di Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kamis (26/11).

Dalam kegiatan tersebut, Dirut BULOG didampingi jajaran kecamatan dan kelurahan setempat.

Untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, bantuan pangan alokasi Oktober–Desember 2026 menyasar sebanyak 705.687 penerima bantuan pangan (PBP) dengan total alokasi sekitar 21.170 ton beras.

Dari jumlah tersebut, Kota Administrasi Jakarta Utara mendapatkan alokasi sekitar 4.602 ton untuk 153.415 PBP, sementara Kecamatan Kelapa Gading memperoleh alokasi sekitar 146 ton untuk 4.892 PBP.

Adapun khusus di Kelurahan Pegangsaan Dua, Bantuan Pangan dialokasikan kepada 2.814 PBP dengan total kuantum sekitar 84 ton beras.