Jelang Nataru, JR Bersama Stakeholder Tinjau Kesiapan Jalur Jawa Timur–Bali
jpnn.com, SURABAYA - Jasa Raharja bersama para stakeholder di sektor transportasi meninjau kesiapan jalur dan infrastruktur transportasi dari Jawa Timur hingga Bali menjelang periode Perayaan Natal Tahun 2026 dan Tahun Baru 2027.
Kegiatan tersebut dilakukan untuk memperkuat koordinasi dalam menjaga kelancaran mobilitas sekaligus memastikan keselamatan masyarakat selama libur akhir tahun.
Pada hari pertama, rombongan memulai kegiatan dari Bandara Internasional Juanda, Surabaya, menuju Gerbang Tol Kraksaan, Probolinggo.
Di lokasi tersebut, PT Jasa Marga memaparkan kesiapan ruas jalan tol dari sisi infrastruktur, operasional, serta langkah antisipasi terhadap peningkatan volume kendaraan selama periode Nataru 2026/2027.
Peninjauan dilanjutkan ke ruas Tol Probolinggo–Banyuwangi, khususnya Seksi Paiton–Besuki. Ruas tersebut direncanakan dibuka secara fungsional selama libur Natal Tahun 2026 dan Tahun Baru 2027.
Pengoperasian fungsional itu diharapkan dapat memperkuat konektivitas antarwilayah, membantu mendistribusikan arus kendaraan, dan menyediakan alternatif perjalanan bagi masyarakat di Jawa Timur.
Rombongan kemudian menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, untuk memeriksa kesiapan fasilitas, sarana dan prasarana, serta pola operasional penyeberangan. Pelabuhan Ketapang merupakan salah satu simpul strategis pergerakan masyarakat dari Pulau Jawa menuju Pulau Bali.
Pada hari kedua, survei dilanjutkan dengan penyeberangan dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Peninjauan mencakup kesiapan fasilitas pelabuhan, pengaturan arus kendaraan, kapasitas pelayanan, serta keselamatan penumpang.
Jasa Raharja bersama stakeholder melakukan pengecekan kesiapan jalur transportasi jelang Nataru.
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