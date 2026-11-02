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Jelang Nataru, Kakorlantas Perkuat Kesiapan Personel Guna Wujudkan Perjalanan yang Berkeselamatan

Jelang Nataru, Kakorlantas Perkuat Kesiapan Personel Guna Wujudkan Perjalanan yang Berkeselamatan
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Kakorlantas Polri Brigjen Aries Syahbudin mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Penyelenggaraan Angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta, Senin (2/11). Dok: Humas Polri.

jpnn.com, JAKARTA - Kakorlantas Polri Brigjen Aries Syahbudin menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, penguatan keselamatan transportasi, serta kesiapan pengamanan dan pengaturan lalu lintas guna memastikan perjalanan masyarakat berjalan aman, dan lancar.

Hal ini dikatakan Brigjen Aries Syahbudin saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Penyelenggaraan Angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta, Senin (2/11).

“Operasi Lilin itu operasi terpusat, bukan hanya operasi di bidang lalu lintas. Jadi, itu yang mengedepankan kegiatan preemtif maupun preventif, dan bisa menjawab semua yang disampaikan pada saat rakor,” ujar Aries.

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Lebih lanjut, Aries juga mendorong agar Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait pengaturan lalu lintas dan angkutan selama Nataru segera diselesaikan.

Menurutnya, kepastian aturan diperlukan agar seluruh pihak, termasuk perusahaan transportasi dan logistik, dapat menyesuaikan jadwal operasional sejak dini.

Dengan demikian, potensi gesekan akibat penerapan pembatasan angkutan barang dapat diminimalkan.

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Dia mencontohkan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang sumbu tiga yang membutuhkan sosialisasi dan kepastian waktu pemberlakuan.

Kakorlantas turut menyoroti pentingnya simulasi terhadap sejumlah infrastruktur dan jalur transportasi yang akan mendukung kelancaran Nataru 2026/2027.

Korlantas Polri memperkuat kesiapan personel menjelang kegiatan Nataru untuk wujudkan perjalanan yang berkeselamatan.

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