jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan harga sejumlah komoditas pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal, dan Tahun Baru dalam kondisi terkendali dan berada di bawah harga acuan pemerintah.

Budi menjelaskan harga bawang putih yang belum kating Rp28.000 per kilogram, yang sudah kating Rp33.000, padahal harga acuannya Rp39.000.

Kemudian harga telur Rp25.000 dari harga acuan Rp30.000, dan ayam Rp34.000 dari harga acuan Rp40.000.

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?"Harga-harga menjelang Nataru cukup bagus. Jadi, alhamdulillah harga-harga terkendali," ujar Budi di Yogyakarta, Kamis (26/11).

?Menurut dia, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan harga di tingkat produsen maupun konsumen melalui penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Penjualan (HAP).

Kebijakan tersebut memastikan masyarakat memperoleh harga terjangkau sekaligus menjamin peternak dan petani tetap mendapatkan keuntungan yang wajar.

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"?Untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga tersebut, Kemendag mengoptimalkan pelaporan harian melalui aplikasi SP2KP yang didukung oleh 563 enumerator atau kontributor di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia," katanya.

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Budi menegaskan pentingnya integritas para petugas pencatat harga di lapangan agar tidak merekayasa data maupun terpengaruh intervensi pihak mana pun.

?"Saya sampaikan ke petugas, mencatat harga itu harus benar. Kalau harganya tinggi ya ditulis tinggi, kalau rendah ditulis rendah. Jangan takut, karena data yang valid dan independen ini menjadi dasar pemerintah pusat maupun daerah untuk mengambil kebijakan," kata Budi.