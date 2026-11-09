Jelang Nataru, Sekjen Kemendagri Bahas Kenaikan Harga Gula dan Tiket Pesawat

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir mendorong penguatan pengendalian harga gula pasir agar tetap sesuai dengan harga acuan penjualan (HAP).

Dia juga memastikan pemerintah telah menyiapkan stimulus tiket pesawat untuk periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) guna menjaga keterjangkauan tarif angkutan udara bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Pembahasan Kenaikan Harga Gula dan Tarif Angkutan Udara serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah di Ruang Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (9/11).

Terkait harga gula, Tomsi menyoroti kenaikan harga komoditas tersebut yang terjadi di sejumlah kabupaten/kota.

Ia meminta seluruh pihak terkait memperkuat langkah pengendalian agar harga gula di tingkat konsumen tetap mengacu pada HAP yang telah ditetapkan pemerintah.

Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga keterjangkauan harga sekaligus mencegah kenaikan yang dapat membebani masyarakat.

Tomsi juga meminta agar koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam pengendalian harga gula segera dituntaskan agar langkah penanganan dapat berjalan lebih optimal.

“Kami berharap koordinasi ini bisa dapat diselesaikan secepat-cepatnya,” ujarnya.