Jelang Persija vs Persib, Igor Tolic Bicara Gengsi dan Harga Diri
jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung mematangkan persiapan sebelum menghadapi Persija Jakarta, dalam duel big match pekan ke dua BRI Super League 2026/2027.
Duel bertajuk el clasico Indonesia itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Sabtu (12/9) sore.
Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan dalam sesi latihan terakhir, tim memoles beberapa eksekusi tendangan dari sudut hingga set piece.
Suasana latihan pun berjalan menyenangkan, seluruh pemain termotivasi untuk memenangkan pertandingan besok sore.
"Semuanya berjalan baik. Sentuhan terakhir hari ini, beberapa eksekusi set piece, lalu beberapa rincian detail dan saya pikir kami siap untuk pertandingan besok," kata Igor dalam konferensi pers daring, Jumat (11/9).
"Kami sedang menyelesaikannya, kami berkumpul bersama dengan banyak rasa optimis. Jadi saya harap kami akan siap untuk pertandingan besok," lanjutnya.
Bagi Igor, pertandingan besok sama halnya dengan laga-laga lainnya. Namun begitu, dia memahami ada gengsi dan harga diri yang dipertaruhkan dalam pertandingan melawan Persija.
Duel sarat gengsi ini juga mempertemukan banyak pemain bintang serta penggawa Timnas Indonesia dari kedua kubu.
Pelatih Persib Igor Tolic bicara pentingnya pertandingan menghadapi Persija Jakarta di SUGBK, Jakarta. Singgung rivalitas antar kedua tim.
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