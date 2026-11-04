Jelang Puncak DPD RI Awards, Sekjen: Panggung bagi Pejuang di Pelosok Negeri

jpnn.com, JAKARTA - Sekretariat Jenderal DPD RI menggelar Forum Komunikasi Publik Bakohumas bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjelang acara puncak DPD RI Awards 2026. Kegiatan ini bertujuan mendorong penyebarluasan informasi terkait inovasi hingga kontribusi masyarakat di daerah.

Kegiatan yang digelar di Hotel Oakwood, Jakarta, pada Rabu (4/11) itu mengusung tema Koordinasi Strategis Bakohumas dalam Optimalisasi Publikasi DPD RI Awards 2026. Acara yang pertama kali digelar ini dibuka dengan sambutan Sekretaris Jenderal DPD RI, Komjen Pol H Mohammad Iqbal.

Hadir dalam acara itu Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kemenkomdigi, Dra Molly Prabawaty, dan Kepala Biro Protokol, Humas, dan Media Setjen DPD RI, Mahyu Darma. Kegiatan dilanjutkan dengan talkshow dan diskusi dengan narasumber Dewan Pakar DPD RI Awards 2026 Dr Agustin Teras Narang, Kepala Biro Organisasi Keanggotaan dan Kepegawaian Setjen DPD RI Dr Fitriani, serta Aqsa Aufa Syauqi sebagai pemenang DPD RI Awards 2025 Bidang Pembangunan Sosial dan Kesehatan.

Dalam sambutannya, Iqbal menyebut DPD RI Awards 2026 sebagai ajang apresiasi nasional untuk para tokoh yang berjuang dan berinovasi di pelosok negeri. Ia ingin para tokoh daerah itu menjadi inspirasi.

"Pejuang-pejuang di daerah yang kadangkala tidak tersorot oleh media kita angkat menjadi panggung bagi mereka. Melalui penghargaan ini, kita menegaskan bahwa DPD RI hadir untuk mengapresiasi putra-putri terbaik bangsa yang telah memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, daerah, dan negara," kata Iqbal di lokasi.

Dalam DPD RI Awards 2026, ada empat kategori yaitu Penggerak Desa Mandiri Pangan, Inovator Teknologi Kesehatan, Pelestari Budaya Daerah, dan Inovator Pendidikan Nonformal/Pendidikan Luar Sekolah. Iqbal mengatakan DPD RI Awards mempunyai kepentingan bahwa negara ini bukan hanya obor besar di Jakarta, tetapi ada lilin-lilin kecil di daerah. Karena itu, DPD RI menggandeng detikcom untuk menyebarkan informasi tentang kiprah para tokoh daerah.

"Forum Bakohumas hari ini memiliki tujuan strategis: Membangun pemahaman bersama mengenai program DPD RI Awards 2026, memperkuat sinergi publikasi antara Setjen DPD RI dengan seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta mendorong penyebarluasan informasi mengenai inovasi dan best practices atau praktik baik yang berkembang di seluruh pelosok negeri," ucapnya.