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Jelang Purnabakti, Lolly Suhenty Dorong Refleksi Kepemimpinan Bawaslu

Jelang Purnabakti, Lolly Suhenty Dorong Refleksi Kepemimpinan Bawaslu
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Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty. Dok: Bawaslu RI

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menilai refleksi kepemimpinan penting dilakukan menjelang berakhirnya masa jabatan jajaran pimpinan lembaga tersebut.

Menurut Lolly, refleksi diperlukan untuk melihat kembali kinerja Bawaslu selama menjalankan tugas pengawasan pemilu.

Hal itu disampaikan Lolly dalam diskusi media bertajuk 'Refleksi Kepemimpinan Bawaslu Jelang 5 Tahun' di Pangandaran, Jawa Barat.

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Dia mengatakan momentum tersebut menjadi kesempatan bagi Bawaslu mendapatkan masukan untuk memperbaiki kualitas kinerja lembaga.

Terlebih, kegiatan refleksi digelar saat tidak ada tahapan pemilu.

Kondisi itu dinilai membuat proses evaluasi dapat berlangsung lebih objektif tanpa dipengaruhi dinamika tahapan pemilu.

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"Sebelum memasuki masa purnabakti, maka pertemuan ini menjadi penting sebagai sebuah momentum reflektif," kata Lolly dalam sambutannya, Kamis (3/9).

Lolly berharap refleksi tersebut melahirkan kritik yang jujur dan konstruktif.

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menilai refleksi kepemimpinan penting dilakukan menjelang berakhirnya masa jabatan jajaran pimpinan lembaga tersebut.

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