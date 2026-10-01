Menjelang Reshuffle, Sejumlah Tokoh Merapat ke Istana Negara, Ada Calon Kapolri Baru
jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah tokoh dan pejabat merapat ke Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (1/10) siang. Menteri Luar Negeri Sugiono dan Wakil Menlu Arrmanatha Christiawan Nasir tampak merapat ke Istana Negara.
Keduanya mengenakan kemeja putih, setelan jas, peci hitam, dan dasi berwarna biru muda.
Selain itu, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Anggota DPR RI Sarmuji, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), hingga Calon Kapolri Suyudi Ario Seto juga terlihat datang ke Istana.
Anggota DPR RI Sarmuji mengaku dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk membidangi urusan industri.
“Nanti dilihat, kira-kira untuk membantu Pak Presiden di bidang perindustrian,” ucap Sarmuji.
Sebelumnya, Teddy Indra Wijaya menuturkan bahwa Suyudi juga akan dilantik sebagai Kapolri siang ini.
“Iya betul, (dilantik) jam 14.00,” ucap Teddy dalam pesan singkatnya kepada wartawan. (dit/jpnn)
Sejumlah tokoh dan pejabat merapat ke Istana Negara, Jakarta Pusat, jelang pelantikan pada Kamis (1/10) siang.
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi
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