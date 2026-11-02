Jelang RT2026, SPKS Soroti Kredit RSPO Tak Terserap dan Nasib Petani Sawit

jpnn.com, JAKARTA - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) memperingatkan potensi keluarnya petani swadaya dari sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), akibat rendahnya manfaat ekonomi dan lemahnya penyerapan kredit.

Peringatan tersebut disampaikan menjelang Roundtable Conference on Sustainable Palm Oil (RT2026) yang akan berlangsung di Jakarta pada 3–4 November 2026.

Ketua Umum SPKS Sabarudin mengatakan pertumbuhan jumlah petani bersertifikat belum diikuti peningkatan pendapatan kelompok.

Kondisi itu menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam sistem perdagangan kredit RSPO.

Berdasarkan Kajian SPKS 2026 yang dirilis pada 2 November 2026, jumlah kelompok petani penjual kredit RSPO meningkat 36 persen, dari 85 kelompok pada 2023 menjadi 116 kelompok pada 2024.

Namun, volume kredit yang terjual hanya naik 9 persen, dari 261.792 ton menjadi 284.188 ton.

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Ironisnya, pendapatan seluruh kelompok justru turun 7 persen, dari USD 7 juta menjadi USD 6,5 juta.

Rata-rata pendapatan kelompok juga merosot sekitar sepertiga, dari USD 82.400 menjadi USD 56.000.